Expert: Nici măcar Germania nu va putea reveni la carantina totală Profesorul dr. Tobias Welte, profesor de medicina pulmonara și membru al grupului de lucru COVID-19 in Germania, spune intr-un interviu acordat pentru Europa Libera, ca cel mai probabil urmeaza un val doi al epidemiei de coronavirus dar ca un vaccin nu va fi gata la toamna, motiv pentru care miza momentului, pentru cercetatori, este sa descopere „cine are cel mai mare risc de a raspandi virusul”. Vezi și: PNL si USR-PLUS, la un pas sa bata palma: Cum se vor imparti sectoarele Capitalei (surse) . „Exista unele țari in care este clar un al doilea val. De exemplu, Iranul este o țara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Dr. Welte este de parere ca cel de-al doilea val epidemic se manifesta deja in unele tari, cum ar fi Iran sau Germania. "Iranul este o țara cu o creștere zilnica a cazurilor dupa ce ajunsese la un nivel scazut, iar acum exista un al doilea val, care poate fi din cauza sarbatorilor religioase.

