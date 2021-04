Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus omologului sau american, Joe Biden, solutii politice pentru depasirea crizei din Ucraina, anunta Kremlinul, dupa convorbirea telefonica in cursul careia liderul SUA a reiterat sustinerea pentru suveranitatea Ucrainei, scrie mediafax.ro. "Cand…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a reafirmat, intr-o conversatie cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, angajamentul de a sustine suveranitatea Ucrainei si a pledat pentru dialog strategic pentru controlul armamentului, propunand organizarea unui summit. "Presedintele Joseph Biden a discutat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi vineri pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat marti Palatul Elysee, intr-un moment de crestere a tensiunilor in Ucraina din cauza trupelor trimise de Rusia in apropierea frontierelor sale, relateaza AFP, anunța Agerpres. Cei…

- Mobilizari de trupe rusesti au fost observate nu doar la frontiera estica a Ucrainei, ci si mai la sud, in Transnistria, care se margineste cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta Telegram, cu sediul in Polonia, arata o coloana de blindate in perimetrul aeroportului militar din…

- Rusia a avertizat sambata ca ajutorul militar american destinat armatei ucrainene poate agrava conflictul din estul Ucrainei si ar putea incita guvernul de la Kiev sa incerce solutionarea acestuia prin metode agresive, relateaza agentia EFE. ''Statele Unite nu-si ascund intentia de a oferi tot…

- Rusia avertizeaza ca ajutorul militar american destinat armatei ucrainene poate agrava conflictul din estul Ucrainei si ar putea incita guvernul de la Kiev sa incerce solutionarea acestuia prin metode agresive, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Seful delegatiei ucrainene in Grupul de contact trilateral pentru solutionarea conflictului din Donbas, Leonid Kravciuk, a declarat ca Rusia a transformat Crimeea si zonele ocupate din estul Ucrainei intr-un mare avanpost militar si a amintit ca Moscova incalca in mod constant dreptul international.

- Parlamentul ucrainean a adoptat vineri o lege conceputa pentru a accelera procedura de aprobare a vaccinurilor anti-COVID-19 si care interzice totodata autorizarea serurilor de acest tip fabricate in Rusia, informeaza Reuters. Citește și: Cine ar putea prelua 'zestrea' PMP Guvernul…