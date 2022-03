Expert militar: O ocupare a Ucrainei este imposibilă Serviciile rusesti de informatii au comis greseli „uimitoare" incurajand invazia, explica un profesor german. Doi generali ai FSB ar fi fost arestati la ordinul lui Putin, sustin surse de la Kremlin. Carlo Masala, expert militar si profesor de politica internationala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, spune intr-un interviu acordat Tagesspiegel, ca o ocupare a Ucrainei este imposibila si sfatuieste Germania sa-si consolideze apararea antiaeriana. Masala vede greseli de judecata uimitoare din partea rusilor si, avand in vedere noile vremuri, recomanda Germaniei sa cheltuiasca miliarde pentru… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

