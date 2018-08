Stiri pe aceeasi tema

- In timpul discursului, sefa Guvernului de la Bucuresti a avut ceva probleme cand s-a referit la cetatenii Republicii Macedonia, numindu-i „macedoni“, nu macedoneni. „Am abordat subiectul comunitatii cetatenilor macedoni in Romania (n.r.- vezi de la minutul 5), dar si a cetatenilor aromani din Republica…

- Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua moțiunii, atat in țara cat și in București."PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate forțele politice…

- USR a anuntat ca organizeaza protestul „Ia-ti liber pentru Romania“, miercuri, in ziua in care se voteaza in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE. „Cand nedreptatea devine lege, rezistenta devine datorie!”, spun reprezentantii USR care considera ca discursul lui Liviu Dragnea…

- Peste 1.000 de persoane au participat marti seara la un miting impotriva Guvernului si au scandat mesaje prin care au cerut demisia acestuia. Oamenii au purtat in maini pancarte cu cifra 100, tricolora, avand cele doua zerouri legate cu un lant, ca niste catuse, pe care era scris mesajul "100 de ani…

- Romania risca sa-i fie intreprupte sau suspendate plațile de fonduri europene daca nu asigura independența Autoritații sale de audit de pe langa Curtea de de Conturi, avertizeaza Comisia Europeana, care a transmis recent Guvernului de la București o scrisoare in care și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ministrul de externe muntenegrean, Srdjan Darmanovic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, context in care premierul roman a subliniat importanta majora a optiunii strategice clare de aderare a Muntenegrului la NATO si a reconfirmat…

- Compania Airbus Helicopters amenința ca și-ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav. Dezvaluirile au fost facute in presa franceza de directorul general al firmei

