Stiri pe aceeasi tema

- „China este impartiala, promoveaza pacea si dialogul si este de partea justa a istoriei in conflictul din Ucraina". Iata declaratia facuta in urma cu putin timp de Xi Jinping, la Kremlin. Intr-o interpretare la cald, analistii vad asta ca pe o critica la adresa Occidentului, care furnizeaza arme Ucrainei.…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Multe puncte din planul de pace al Chinei referitor la Ucraina pot fi luate ca baza pentru o intelegere atunci cand Occidentul si Kievul vor vrea sa discute despre asta, dar deocamdata o astfel de disponibilitate nu exista, a declarat Vladimir Putin marti, in urma discutiilor cu liderul chinez Xi Jinping,…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost…

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- China, in fața unei situații internaționale dificile, este pregatita sa construiasca o cooperare strategica cu Rusia și sa fie parteneri globali cu aceasta in beneficiul popoarelor celor doua țari și in interesul stabilitații mondiale. Acest lucru a fost declarat de președintele chinez Xi Jinping in…