Stiri pe aceeasi tema

- Raspunsul NATO la razboiul din Ucraina trebuie sa includa o resetare mai larga a poziției sale in bazinul Marii Negre, scriu intr-un raport CEPA generalul Ben Hodges, fostul comandant al Forțelor Terestre americane in Europa, și Lauren Speranza, experta in aparare transatlantica.

- Volodimir Zelenski, cere din nou comunitații internaționale sa-i trimita armament greu, subliniind ca „totul este pentru libertate, nu numai in Ucraina, ci pentru libertate in Europa”, noteaza The Guardian. „In cazul in care partenerii Ucrainei nu ajuta cu avioane si tancuri, desi au aceasta posibilitate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca impreuna cu omologul polonez, Andrzej Duda, a decis organizarea la Bucuresti a unui summit al Formatului B9 pentru pregatirea summitului NATO care va avea loc in luna iunie la Madrid. „Pentru pregatirea summitului NATO care va avea loc in luna iunie…

- Este a 15 a zi de cand Rusia a dat startul razboiului cu Ucraina, insa intrbarea care sta acum pe buzele a mii de oameni este daca forțele armate ruse au in plan sa atace Romania și Europa. Iata raspunsul venit direct din partea ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov!

- Razboiul din Ucraina, care a inceput in urma cu doua saptamani, ca urmare a atacului Rusiei, continua sa iște ingrijorari in Europa, dar și in Romania. Ucrainenii au continuat, in ultimele zile, sa paraseasca granițele acestui stat, lasandu-și in urma locuințele, pentru a cauta refugiu din calea conflictului,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu omologul sau din Republica Elena, Kyriakos Mitsotakis, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, ca, avand in vedere contextul de securitate complicat din imediata noastra vecinatate, nu putea lipsi de pe agenda situatia de securitate…

- Ministerul Afacerilor de Externe din Romania a actualiza, duminica alerta de calatorie in Ucraina , in condițiile in care situația de securitate din aceasta țara continua sa se deterioreze accelerat și exista riscul tot mai iminent al unei invazii a Rusiei. MAE transmite ca recomanda puternic cetațenilor…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…