Stiri pe aceeasi tema

- O problema reala ar putea fi data de capacitatea testelor rapide de a depista tulpina si de a indica faptul ca o persoana este pozitiva sau nu. Pana in acest moment, se stie doar ca testele PCR pot depista tulpina Omicron.In ceea ce priveste secventierile in vederea identificarii tulpinii Omicron, in…

- Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica, a explicat pentru News.ro care sunt motivele reale de ingrijorare legate de noua tulpina de coronavirus numita Omicron. Din datele existente, rezulta ca noua tulpina nu da forme mai severe de boala si inca nu exista date ingrijoratoare despre transmisibilitatea…

- The World Health Organization (WHO) announced on Monday that the heavily mutated Omicron coronavirus variant is likely to spread internationally and poses a very high risk of infection surges that could have severe consequences in some places, according to Reuters. The WHO stated that no Omicron-linked…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Comisiile de specialitate ale Parlamentului, Juridica și Sanatate, au dat aviz favorabil obligativitații certificatului verde la locul de munca. Proiectul de lege va merge in plenul Senatului, apoi in Camera Deputaților, și abia dupa ce va fi votat și va deveni lege, daca va fi parafata și de Administrația…

- Klaus Iohannis a covocat de urgența o ședința la Cortoceni, cu miniștrii și responsabilii din domeniul sanatații, pe fondul crizei sanitare grave cu care se confrunta Romania. Iohannis a facut o radiografie a pandemiei, a numarului de persoane imbolnavite, a numarului de decese și a celui de persoane…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu le-a cerut, marți, intr-o postare pe Facebook, lui Dacian Cioloș și USR, retragerea de urgența a Ioanei Mihaila de pe lista de miniștri propuși, inaintea audierii acesteia in comisii. “NU poți propune la Sanatate aceeași persoana care, din iulie pana in septembrie, a…

- Rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus au fost furate intr-un atac informatic, care a vizat serviciul de sanatate publica din regiunea pariziana, au indicat oficiali citati, joi, de agentia de presa dpa. Sistemul spitalelor universitare pariziene AP-HP, unul din cele mai mari din lume, a…