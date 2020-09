Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Romania primesc un mesaj de incurajareimpresionant din partea unor personalitați, cu cateva zile inainte de inceperea unui nou an școlar, un an cu totul special din cauza pandemiei de COVID-19. Ana Blandiana, Maia Morgenstern, Marian Preda, Melania Medeleanu, Medeea Marinescu, Amalia Enache,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca nu a avut loc "o discutie oficiala" cu privire la amanarea inceperii anului scolar. "Discutia pe o eventuala amanare a prezentei fizice (a copiilor si profesorilor la scoala - n.r.), o discutie oficiala nu a avut loc. Asta…

- Directorul general al clubului CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a criticat, vineri, ordonanta de urgența a guvernului privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta. Fosta mare atleta considera ca alte metode ar fi fost…

- Profesorii vor intra in prima linie dupa inceperea anului scolar in lupta cu coronavirusul, dar in prezent sunt intr-o stare de deruta si de nemultumire din cauza confuziei create de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile de protectie in scoli, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Apariția focarelor de coronavirus in școli și gradinițe pare inevitabil. Experții in sanatate publica din Romania atrag atenția asupra pericolelor la care ar putea fi expuși copiii și elevii.

- Invatamantul profesional si tehnic din Romania este „sperietoarea“ de care se feresc atat elevii, cat si parintii. In timp ce in tari occidentale catre care privim cu jind acest tip de scolarizare reprezinta trei sferturi din invatamantul liceal, la noi, proportia este sub 10%, chiar daca piata muncii…

- Liderul USR București, Claudiu Nasui, promoveaza și se arata intru totul de acord cu poziția vloggerului Selly, cel care a expus problemele sistemului de educație din Romania. Nasui considera ca, in acest moment, politicienii baga mizeria sub preș și nu au viziune pentru a-l repara.Citește…

- "Sunt in fata dumneavoastra sa va asigur ca realitatea in care copiii dumneavoastra invata nu mai poate fi ignorata. Oferim sincere scuze pentru ca foarte multi copii din sistemul educational romanesc nu reusesc sa faca fata cerintelor examenelor nationale si ne asumam faptul ca si din cauza noastra,…