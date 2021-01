Stiri pe aceeasi tema

- Miniseria „E un pacat/ It’s A Sin”, scrisa si produsa de scenaristul Russell T Davies, cunoscut pentru „A Very English Scandal” si „Years and Years”, va avea premiera europeana pe 23 ianuarie la HBO GO.

- Marcel Ciolacu a declarat ca marile prioritati ale Dreptei raman la fel ca cele din timpul crizei din 2010 si anume austeritate pentru romani si profituri grase pentru clientela partidelor de guvernare.

- Dragoș Paul Aligica, doctor in științe politice (Indiana University, Bloomington), in economie (ASE Bucuresti) si in sociologie (Universitatea din Bucuresti) a scris pe pagina sa de socializare ca „adevarul” și „falsul” sunt controlate in spațiul public de giganții online. Citește și: Acordul…

- Directorul Institutului de Studii Politice, Serghei Markov, a declarat ca Germania va "lupta cu disperare" pentru "North Stream-2", in ciuda acțiunilor SUA. Cuvintele sale sint citate de RT. Specialistul a subliniat ca sancțiunile americane privind gazoductul sint, de fapt, indreptate impotriva Germaniei.…

- Membrii OPEC au ajuns luni la un consens larg asupra necesitatii de prelungire a masurilor actuale de reducere a productiei, cu trei luni incepand din ianuarie, daca aliatii lor din cadrul grupului OPEC+ vor sustine decizia, au declarat ministri si delegati citati de Reuters, scrie news.ro. Ministrul…

- Cei mai optimisti cetateni din Uniunea Europeana sunt romanii, dupa cum arata rezultatele celui mai recent Eurobarometru, realizat la inceputul lunii octombrie. In sondaj, au fost evaluate starile si opiniile europenilor, in contextul epidemiei de coronavirus.

- Odata cu declanșarea crizei epidemiologice personalitați din lumea medicala au devenit exponenți principali. Daca de Arafat se știa, despre Alexandru Rafila se știa pra puțin in spațiul public, pana la momentul declanșarii crizei. Alexandru Rafila, profesor universitar și o cariera stralucita Alexandru…

- Florin Citu a anuntat ca va face publice peste cateva zile detalii despre rectificarea bugetara. "Avem executia pentru luna octombrie pentru fiecare ordonator in parte. Am primit nevoile de finantare pentru fiecare ordonator in parte. Vom pregati rectificarea bugetara care o sa fie gata in…