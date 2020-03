Expert Harvard, anunţ despre coronavirus: "Milioane de oameni ar putea muri" Jim Axelrod de la CBS News a stat de vorba cu unul dintre expertii din tara noastra, de la Harvard, despre virusurile care sunt amenintatoare. Numarul care ii sperie pe foarte multi oameni este aceasta estimare care arata ca intre 40 si 70% din populatia adulta a lumii ar putea fi infectata. ”Din nou, aceste 40-70% reprezinta numarul de persoane infectate din populatia adulta. Stim ca jumatate dintre cei care sunt infectati nu au deloc sau aproape deloc simptome. Nu stim cat de multi sunt in aceasta stare. Daca ar fi jumatate dintre oameni, atunci 1% sau 2% dintre cei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Toate școlile și gradinițele din țara se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada poate fi prelungita, in funcție de situație. Decizia a fost luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care este inca in desfașurare. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban,…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana, au declarat surse din Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Potrivit Digi24.ro. masura ar putea fi prelungita saptamana viitoare, daca situația o impune.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca toate scolile sa fie închise începând de miercuri, 11 martie, timp de o saptamâna, conform unor surse neoficiale. Oficialii urmeaza sa faca anuntul oficial în aceasta seara, iar masura se poate prelungi…

- Carantina persoanelor “asimptomatice” care vor veni din Italia, din zonele cu coronavirus, va costa Bacaul 1,5 milioane de lei, dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a revenit asupra deciziei de a rechiziționa caminul Colegiului NV Karpen, in acest scop, ca urmare a protestelor parinților…

- Coronavirusul nu are tratament și nici vaccin, ceea ce face ca pacienților infectați sa le fie tratate simptomele, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat, care avertizeaza cu privire la faptul ca virusul nu se manifesta ca in cazul unei gripe. „Coronavirsul nu are tratament și nici vaccin. Se trateaza…

