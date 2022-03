Expert german: Ocuparea Ucrainei este imposibilă! Serviciile rusesti de informatii au comis greseli „uimitoare“ incurajand invazia, susține profesorul german Carlo Masala. Expert militar si profesor de politica internationala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, Carlo Masala spune intr-un interviu acordat Tagesspiegel, ca o ocupare a Ucrainei este imposibila si sfatuieste Germania sa-si consolideze apararea antiaeriana. Masala vede greseli de judecata uimitoare din partea rusilor si, avand in vedere noile vremuri, recomanda Germaniei sa cheltuiasca miliarde pentru echipamente mai bune pentru soldati si de lupta antiaeriana. „Rusia a suferit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

