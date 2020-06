Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Dupa doua zile de negocieri asidue, liderii marii coaliții de la Berlin, formata din grupul conservator CDU/CSU și SPD, au convenit asupra unui pachet de stimulente financiare gigantic (130 de miliarde de euro), menit sa revitalizeze cea mai importanta economie…

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Cu o saptamana in urma, in Parlament, ii amenința cu amenda pe liderii politici care și-au dat jos masca de protecție in plen. O zi mai tarziu, il zorește pe ministrul…

- Ministrul sanatații și ministrul de interne au emis ordinul comun privind instituirea obligativitații purtarii mastii de protecție, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta. Conform documentului,…

- Protestele muncitorilor romani privind condițiile de lucru și cazare de la abatoarele și fermele din Germania ar fi convins autoritațile sa schimbe legea pentru a elimina subcontractorii și a impiedica abuzurile, scrie romania.europalibera.org. Insa problemele semnalate de muncitori nu țin de intermediari,…

- Liderii politici s-au intrecut, luni, in ironii pe seama cadrului legal privind starea de alerta, chiar in Parlament, in timpul audierii premierului Ludovic Orban, care, ulterior, s-a razbunat public spunand ca li se pot da și amenzi. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, revenit la munca,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Șomajul se extinde cu repeziciune, iar perdanții crizei pe care o traversam vor fi cu precadere intreprinzatorii independenți, avertizeaza economiștii din Republica Federala. Aceștia spun ca mulți oameni vor fi mai saraci ca urmare a crizei coronavirus. Unii…

- Izolarea sociala este la fel de nociva pentru sanatate ca fumatul a 15 țigari pe zi, a avertizat un expert care ofera consultanța guvernului britanic in domeniul masurilor anti-Covid 19, potrivit publicației ”The Telegraph”. Pe masura ce oamenii raman departe de rude și de prieteni, cresc temerile privind…

- China a adoptat noi instrucțiuni pentru reclasificarea cainilor ca ”animale de companie” in loc de active pentru industria alimentara, ca parte a raspunsului la pandemia de Covid-19, a transmis Ministerul Agriculturii de la Beijing, citata Reuters. Deși carnea de caine ramane o delicatesa in gastronomia…