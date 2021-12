Stiri pe aceeasi tema

- Întrucât Ministerul Finanelor pregtete bugetul pentru 2022 EFOR a solicitat Guvernului Autoritii Electorale Permanente i liderilor partidelor politice de la guvernare s reduc subveniile pentru anii urmtori i s modifice legislaia pentru a crete transparena i eficiena alocrii i cheltuirii ac...

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca „marea dezamagire” pe care o are in legatura cu rezultatul negocierilor este ca PNL nu are ministru al Finantelor Publice, el explicand ca un premier care nu are un ministru al Finantelor din partidul sau „o sa aiba o viata grea”, relateaza Agerpres. Eu trebuie…

- „Azi, Romania e intr-un punct critic. E unul din acele momente in care deciziile pe care le luam pot schimb cursul pe o perioada lunga. Au fost doi ani pierduți.Suntem intr-un punct critic, care necesita decizii pe masura: PSD e cel mai responsabil și mai stabil partid din Romania. De aceea PSD trebuie…

- Programul de guvernare prevede instituirea unei sume de 1.000 de lei pe luna deductibila din valoarea impozitelor pentru companiile care angajeaza tineri.Programul de guvernare depus marti la Parlament de prim ministrul desemnat prevede instituirea unei sume de 1.000 de lei pe luna deductibila din valoarea…

- Conducerea PSD a votat luni, in unanimitate, intrarea la guvernare alaturi de PNL și structura guvernului. Social-democrații il vor susține pe Nicoale Ciuca pentru funcția de premier. Marcel Ciolacu le-a spus colegilor, in ședința Consiliului Național, ca a negociat „programe și masuri, nu persoane…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a depus la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Ciuca spune ca „nu putem sa fim nerealiști și sa nu luam in seama calculul matematic”, dar ca votarea guvernului sau „este soluția prin care se caștiga timp pentru negocieri”. „Am depus programul de…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, le-a explicat liderilor PNL, in sedinta Biroului Executiv de vineri, pretentiile pe care PSD si USR le-au avut pentru sustinerea parlamentara, dupa cum au declarat surse din conducerea liberala pentru „Adevarul”. Pe langa problema voturilor din Parlament, liberalii…

- Dacian Cioloș, oferta de reintoarcere la guvernare: premier USR PLUS Cioloș a facut o oferta, indirect, celor de la PNL, vineri, de la Cluj-Napoca, pentru revenirea la guvernare. In timpul unei dezbateri intre candidații la șefia USR PLUS, organizata la Cluj-Napoca, Dacian Cioloș a spus ca, pentru a…