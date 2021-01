Stiri pe aceeasi tema

- El a mai spus ca ”daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de vaccinuri pe zi”, in cadrul unei videoconferințe cu prefecții. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Florin Cițu a mai spus ca cele 932 de centre de vaccinare organizate…

- Competitorii electorali la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor au obligatia sa depuna, in termen de 15 zile de la data desfasurarii alegerilor, respectiv pana la data de 21 decembrie, ora 17,00, rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, cuantumul datoriilor inregistrate…

- Dupa aflarea rezultatelor la alegerile parlamentare, se așteapta sa fie parafata și alianța dintre USR PLUS și PNL pentru Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș. In Timiș, alegerile generale de duminica au fost caștigate de catre USR PLUS, care a obținut 54.329 de voturi, adica 29,21%…

- Cea mai slaba prezența din istoria alegerilor: Prezența la vot la alegerile parlamentare 2020 care au loc duminica, 6 decembrie, este mai scazuta decat in urma cu patru ani. Daca acest trend se pastreaza pana la inchiderea urnelor, alegerile parlamentare din acest an vor fi cele cu cea mai scazuta prezența…

- Se anunța surprize majore la alegerile parlamentare!Rezultate sondaje exit poll publicate de Adevarul.ro PSD conduce in cursa pentru Parlament, pe locul doi, in marja de eroare, fiind PNL, cu 28,7%. La aproape jumatate din scorul PSD sunt cei din USR-PLUS, potrivit surselor Adevarul.ro Sondaj la iesirea…

- Au picat rezidentiatul la limita, dar mai au o speranta. Petitie online a absolventilor de medicina: „Ar trebui sa fie o medie mai scazuta”, anunța MEDIAFAX. Sistemul sanitar are nevoie disperata de personal. Medicii sunt epuizati de cele opt luni de epidemie si 3000 de studenti se pregatesc…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, 21 octombrie, la Biroul Electoral Municipal, ca dupa alegerile parlamentare, in colaborare cu primarul general al Capitalei și cu conducerea aleasa a Consiliului...