- Puțini sunt cei care știu ca legislația muncii a suferit modificari in 2020. Printre modificari se numara și amendarea drastica a șefilor care iși streseaza angajații. Amendata este și nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la munca suplimentara. Potrivit Avocatnet.ro, in urma modificarii legislației…

- „La cum arata legislația in acest moment, nu vor putea ieși oamenii la vot in localitațile carantinate. Și nu e de competența BEC. E nevoie de o decizie a Guvernului”, explica Septimius Parvu de la Expert Forum, semnatarul unui raport trimis catre BEC, care atrage atenția cu privire la problemele alegatorilor…

- Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a transmis, luni, primul sau mesaj dupa alegerile locale de la finalul lunii septembrie 2020. Dan Ioan Cușnir a spus ca vrea astfel sa raspunda cu sinceritate tuturor celor care l-au intrebat despre concluziile ultimei campanii ...

- Sectiile de votare care au functionat la alegerile locale in incaperi sub 25 metri patrati trebuie relocate, acolo unde este posibil, inainte de alegerile parlamentare, in spatii care sa permita mentinerea distantei de siguranta, se precizeaza in Raportul de monitorizare a alegerilor locale prezentat,…

- Alegerile locale au reprezentat o provocare din perspectiva pandemiei, in ansamblu procesul electoral fiind a unul competitiv, a afirmat, marti, Septimius Parvu, expert in buna guvernare si procese electorale in cadrul Expert Forum. "Alegerile locale au fost o provocare din perspectiva pandemiei generate…

- Alianta USR PLUS a dat startul campaniei pentru alegerile legislative, printr un eveniment in cadrul caruia deputatul Stelian Ion a prezentat, alaturi de colegi, progrmaul pentru o Romanie fara hotie Stelian Ion a vorbit despre Justitie, sta lpul de sust inere al democrat iei Deputatul Stelian Ion deschide…

- ■ președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: „Avem candidați care pot reprezenta județul Neamț cu cinste” Candidații PNL Neamț la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie au dat startul campaniei electorale, pe Platoul Curții Domnești din Piatra Neamț. Alaturi le-au fost primarii liberali, consilierii…

- Numarul candidatilor la alegerile parlamentare din 2020 a crescut fața de alegerile precedente, din 2016. Listele actuale conțin 7.136 de candidați, comparativ cu 6.476 in urma cu patru ani, se arata intr-un raport lansat joi de Expert Forum.