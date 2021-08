Stiri pe aceeasi tema

- O noua sursa de conflict in coalitia de guvernare. Dupa contrele legate de proiectul rectificarii bugetare, noul Program National de Investitii, in valoare de 50 de miliarde de lei, starneste neintelegeri intre PNL și USR.

- In aceasta toamna, PNL va lansa un nou Program Național de Dezvoltare Locala, PNDL 3, in valoare de 50 de miliarde de lei, in baza caruia comunitațile locale vor putea implementa proiecte de infrastructura de baza, a anunțat deputata liberala Diana Morar. „Un nou Program National de Dezvoltare Locala,…

- Președintele Klaus Iohannis respinge teoria lansata de tabara Orban in PNL, referitoare la intervenția unor forțe din afara partidului in competiția dintre Orban și Cițu. „Eu nu am astfel de semnale. Pot sa va spun ca pun astfel de declarații pe seama ascuțirii luptei de tip campanie electorala.…

- Victor Ponta a vorbit, duminic[ seara la RTV, și a atins mai multe teme actuale precum starea guvernarii, desființarea Secției Speciale sau demiterea ministrului de Finanțe. Acesta a criticat actuala Guvernare și a previzionat intre altele ca in 2024 urmare alegerilor ce vor avea loc PSD ar…

- PNRR ar putea sa creasca investițiile publice la peste 7% din PIB Daniel Daianu. Foto: Arhiva Agerpres. Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar putea sa duca investițiile publice la peste 7% din produsul intern brut și sa contribuie la creșterea economica cu un procent anual,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca lansarea unui nou Program de Dezvoltare Locala - PNDL 3 reprezinta o necesitate, mentionand ca el este in legatura cu realitatea din teren si de trei luni le spune colegilor liberali si din coalitie ca trebuie pregatit acest program.…

- Unde s-au atras cele mai multe fonduri europene? La Alba Iulia, Blaj și Ciugud! Acolo am fost saptamana trecuta, impreuna cu deputatul Laurențiu Dan Leoreanu, cu prefectul George Lazar și cu aproape 40 de primari și viceprimari liberali din județ. Și nu a fost o excursie de placere, ci chiar de studiu.…

- Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24 ca anuntul facut de Florin Citu demonstreaza ca inscrierea sa in cursa pentru sefia PNL nu este de fatada. „Acest simplu gest al iesirii pe trepte, inconjurat de un numar important de lideri ai partidului, si acest anunt facut de dl Citu reprezinta deja o…