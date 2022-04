Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120.000 de noi locuri de munca ar putea fi create in zece ani, deoarece se estimeaza ca 50% dintre activitațile existente in industria farmaceutica și de producție medicala vor deveni automatizate, potrivit datelor McKinsey & Company. In ceea ce privește bioproducția, organizațiile se straduiesc…

- Finanțele personale trezesc mai mult interes și din ce in ce mai multe persoane sunt iteresate de acest subiect. Din fericire, exista o serie de carți de citit pe care merita sa le ai in biblioteca și din care sa inveți sau sa te inspiri din cand in cand. Este foarte probabil sa fi auzit […] Articolul…

- Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, in parteneriat cu 16 școli gimnaziale din județ, deruleaza, in acest an școlar, proiectul județean de Educație financiara “Viața intre nevoi și resurse”.

- Prezentul e tot mai impanzit de concepte si situatii la care nu ne-am fi gandit cu ceva timp inainte, e tot mai supus schimbarii. Pandemia, razboiul, evenimentele recente au dus la modificari nu numai ale perceptiei, ci si ale modului de viata. In atare conditii, nu e de mirare ca acele creatii, literare…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” organizeaza un curs gratuit de educație financiara, proiect care se adreseaza persoanelor varstnice sau tinere care vor sa invețe cum sa se fereasca de credite dezavantajoase, cum sa faca cumparaturi online sigure sau cum sa iși planifice bugetul. „Cursul este structurat…

- In contextul crizei energetice și a scumpirilor și mai nou a tensiunilor de la granița Romaniai și inflația este greu incercata și face salturi uriașe, care au depașit previziunile marilor experți. BNR, soluții in cazul inflației BNR vede mai degraba o rezolvare a inflației prin rezolvarea crizei energetice.…

- Ajungem MARI este un program național care susține pe termen lung educația copiilor și tinerilor instituționalizați și din medii defavorizate. Tinerii au parte și de diverse cursuri de educație pentru sanatate, educație financiara sau de siguranța in online. Materialele sunt de acum disponibile gratuit…

- Saptamina aceasta, tinerii implicați in programul derulat la Gura Humorului au participat la atelierele de educație financiara . Proiectul, dezvoltat și implementat de Fundația „Te Aud Romania” și sponsorizat de BCR și DHL Express Romania, susține anual 40 de tineri sportivi sa iși dezvolte abilitațile…