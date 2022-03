Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) susține acțiunile umanitare care se deruleaza prin Crucea Roșie Romania, care vin in sprijinul refugiaților ucraineni și care sunt destinate situației tragice din Ucraina, generate de invazia rusa. Dupa ce a venit in sprijinul sportivilor ucraineni, carora le-a…

- Premierul Nicolae Ciuca sustine ca trei companii si doua persoane fizice din Romania alimenteaza financiar puterea de la Moscova, in perioada conflictului din Ucraina, iar acestea vor supuse sanctiunilor stabilite de Uniunea Europeana.

- CARAȘ-SEVERIN – Maine, 8 martie, potrivit spuselor președintelui Klaus Iohannis, se incheie perioada starii de alerta din cauza pandemiei de Covid-19. Romania s-a aflat in stare de urgența in perioada 16 martie – 14 mai 2020, iar din 15 mai 2020 pana in prezent – in stare de alerta! Va fi finalul intervalului…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat pe o perioada de 90 de zile, sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU. Acesta risca o pedeapsa de pana la 10 ani de inchisoare. Un comunicat al Agenției Poloneze de…

- Fiona Hill, fost director pentru Rusia si Europa la Consiliul National de Securitate al SUA, a afirmat, intr-un interviu pentru Politico, ca lumea se afla deja intr-un moment periculos si ca, avand in vedere starea emotionala in care se afla in prezent, Putin ar fi capabil sa recurga la arme nucleare.…

- USR Constanta solicita Ministerului Transporturilor suspendarea urgenta a taxelor de pod de la Cernavoda Fetesti si Giurgeni Vadu Oii, pentru a facilita transportul de ajutoare catre punctele de frontiera cu Ucraina si al miilor de refugiati care fug din calea razboiului.Suspendarea trebuie sa ramana…

- Firmele americane de carduri de plata Visa Inc. și Mastercard Inc au blocat mai multe instituții financiare ruse din rețeaua lor de plați ca urmare a ordinelor de sancționare impotriva Rusiei pentru razboiul declanșat in Ucraina, transmite Reuters.

- Romania ii va acorda Republicii Moldova un nou ajutor financiar RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - România îi va acorda Republicii Moldova un nou ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100.000.000 de euro. Un acord în acest sens va fi semnat la sfârsitul…