- Romanii care au credite noi, luate dupa 2019, indexate la IRCC pot plati dobanzi mai mici o perioada fata de cei cu credite legate de ROBOR, chiar la jumatate. Consumatorii care au contractele de credit legate de ROBOR au dreptul legal sa solicite trecerea la IRCC, printr-o cerere formulata, iar bancile…

- In aceste zile, pe fondul instabilitații financiare și a influenței criezi din Ucraina, in fara de cotațiile principalelor valute, BNR a modificat și cotele ROBOR la valori record. Efectele acestor majorari se vor regasi in dobanzile interbancare și la creditele oferite de catre bancile comerciale din…

- ROBOR a ajuns la cel mai mare nivel inregistrat in ultimii ani, iar ratele romanilor cresc de la luna la luna. Recent, a atins un nou record, cea mai mare valoare din 9 iulie 2013 și pana in prezent. Cel mai mare nivel din ultimii 9 ani Potrivit datelor BNR, ROBOR a ajuns joi la […] The post Veste proasta…

- ROBOR creste, din nou, si atinge cele mai mari valori din august 2013 si pana acum! Indicele ROBOR la trei luni a crescut la 4,37%, fata de 4,36%, valoarea din sedinta precedenta si a atins cea mai ridicata valoare din 5 august 2013 si pana acum. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Creditul ipotecar este soluția pe care majoritatea romanior o folosesc atunci cand doresc sa achiziționeze o prima casa. Utilizatorii Volt iși pot verifica oricand și de oricat de multe ori scorul de creditare, fara ca acesta sa fie afectat in mod negativ. In unele cazuri, o simpla interogare in banca…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut astazi la 3,55% pe an, de la 3,57% in ședința anterioara, arata datele BNR.

- Lovitura devastatoare pentru romanii cu credite in lei calculate in functie de indicele ROBOR. O rata care anul trecut era 1.100 de le a crescut cu 300 de lei. Daca ROBOR va ajunge la 6%, pentru aceeasi rata, romanii vor plati mai mult cu 700 de lei.