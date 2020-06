Expert Forum propune extinderea procesului de vot la alegeri la doua zile, a declarat joi Septimius Parvu - expert electoral EFOR, la o dezbatere pe tema organizarii alegerilor in perioada de pandemie. "Credem ca votul in sectii trebuie sa ramana principalul mijloc de vot. Nu putem transfera exclusiv, fie prin votul prin corespondenta, fie prin votul electronic, dar ca si alternative propunem extinderea la doua zile. Avem cateva experiente anterioare", a declarat Septimius Parvu, la dezbaterea on-line organizata de Expert Forum, cu tema "Organizarea alegerilor in timpul pandemiei. Scenariile partidelor…