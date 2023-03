Stiri pe aceeasi tema

- Deși potrivit fostei ministre a Justiției, deputata Olesea Stamate, dar și a unor experți juridici, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) devine funcțional odata cu numirea in funcție, de catre Parlament, a celor trei membri noi, din rindul non-judecatorilor, niciun act ce ar urma sa fie adoptat…

- Pensiile speciale nu vor mai putea depași valoarea salariului, nu vor mai putea fi cumulate și vor fi chiar impozitate, au decis liderii coaliției de guvernare. In acest sens, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente. Conform Digi24 , printre amendamentele se numara și eliminarea posibilitații…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) poate activa la aceasta etapa și fara membri judecatori. Potrivit legii, cvorumul necesar pentru a se intruni și a fi deliberativ este de 2/3 din membrii efectiv in exercițiul funcției, a explicat deputatul și președintele Comisiei juridice, numiri și imunitați…

- Alegerea unui nou Consiliu Superior al Magistraturii in cel mult 30 de zile este o idee plauzibila. Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunitați din Parlament, Olesea Stamate, a explicat cum ar putea fi asta posibil.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat vineri ca a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru luni „in legatura cu situatia exceptionala din justitie”, dupa ce Adunarea Generala a Judecatorilor a amanat numirea membrilor Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), relateaza Deschide.md,…

- Comisia Pre-Vetting a incheiat etapa audierilor publice ale candidaților non-judecatori la funcții in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Din cei 12 candidați cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, propuși de Parlament, la audieri au participat șapte candidați,…

- In perioada 1-7 martie 2023, Comisia Pre-Vetting va audia grupul candidaților non-judecatori, inaintați de Parlament la funcția de membru al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Opt candidați ramași in concurs, cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, vor participa…

- Comisia Pre-Vetting anunța ca Ludmila Ouș, candidata la funcția de membra in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), de pe lista propusa de Parlament, s-a retras din concurs, nepromovand astfel evaluarea.