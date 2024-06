Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de miniștri de Externe ar urma sa vina in Republica Moldova, in mai 2026. Oficialii se vor reuni la Sesiunea Ministeriala Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Se va intimpla dupa ce, in perioada noiembrie 2025 – mai 2026, țara noastra va prelua președinția Comitetului de Miniștri…

- Kremlinul va incerca sa exploateze legaturile cu fostul președinte pro-rus Igor Dodon ca parte a eforturilor sale mai ample de a destabiliza democrația din R. Moldova și de a influența autoritațile de la Chișinau, se arata intr-o analiza a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Republica Moldova, Kent Logsdon, combate speculațiile, potrivit carora guvernarea de la Chișinau ar consulta orice decizie importanta cu Washington-ul. „Nu poți decit sa rizi de unele dintre lucrurile pe care le citești in presa, așa ca trebuie sa spun…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat ca guvernul de la Chișinau este implicat intr-un „genocid” de tip nazist in Moldova. Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Razboiului, aceasta declarație ar fi o inflexiune in retorica oficialilor de la Kremlin…

- Statele Unite ale Americii (SUA) și țarile din Uniunea Europeana (UE) pregatesc noi sancțiuni pentru cei care incearca sa destabilizeze situația in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de șeful diplomației de la Chișinau, Mihai Popșoi, intr-un interviu. Ministrul de Externe a dat asigurari ca…

- Mihai Popsoi, ministru de externe in guvernul de la Chisinau, unde are si rang de vicepremier, se va afla in perioada 18-20 aprilie in Statele Unite ale Americii in vizita oficiala si se va intalni inclusiv cu reprezentantul special al presedintelui Joe Biden, relateaza News.ro.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut luni o intrevedere cu Penny Pritzker, reprezentanta speciala a SUA pentru redresarea economica a Ucrainei, informeaza un comunicat al Biroului de presa a Presedintiei de la Chisinau, citat de MOLDPRES, relateaza Agerpres. In cadrul intrevederii, Maia…

- Republica Moldova a reusit, intr-un "context geopolitic ingrijorator", sa-si consolideze capacitatea de asigurare a securitatii si cu sprijinul neconditionat al Romaniei, a declarat prim-ministrul moldovean, Dorin Recean. Seful Executivului de la Chisinau a fost prezent, miercuri, la Forumul Moldova…