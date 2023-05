Stiri pe aceeasi tema

- Opt drone au fost lansate in aceasta dimineata catre Moscova, in cel de-al doilea atac in mai putin de o luna. Toate au fost doborate, sustine armata, care acuza un act terorist al Ucrainei. Serviciile secrete ruse spun ca aparatele de zbor au tintit inclusiv cartierul de lux in care locuieste Vladimir…

- Președintele Vladimir Putin a declarat marți (30 mai) ca cea mai mare lovitura cu drone a Ucrainei asupra capitalei Moscova a fost o incercare de a speria și de a provoca Rusia, fiind catalogata o „ activitate terorista”, potrivit Reuters. Putin a spus ca atacul, care a adus conflictul de 15 luni din…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier

- Guvernul Rusiei este cel care a organizat in noaptea de marti spre miercuri atacul cu drone deasupra complexului Kremlinului din centrul Moscovei, de care acuza Ucraina, 'in intentia de a aduce razboiul in fata populatiei ruse si de a crea conditiile pentru o mobilizare sociala mai ampla' in tara, pe…

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…

- Ucrainenii au planificat un atac masiv asupra Moscovei, in ziua in care se implinea un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Atacul a fost amanat la solicitarea americanilor, scrie The Washington Post.

- O drona plina cu explozibili ar fi fost descoperita duminica langa o localitate situata la circa 35 de kilometri est de centrul Moscovei, scrie presa rusa fidela Kremlinului, care citeaza surse din structurile de forța ale regimului Putin.