- Inundațiile provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka au transformat coasta Marii Negre din dreptul Odesei, unde se varsa raul Nipru, intr-o „groapa de gunoi și un cimitir de animale”, a anunțat ministerul ucrainean de Interne, scrie CNN.

- Prabusirea barajului Kahovka „a perturbat aproape sigur in mod sever” principala sursa de apa proaspata a Peninsulei Crimeea, estimeaza Ministerul britanic al Apararii in ultimul sau raport asupra evoluției razboiului din Ucraina.

- Distrugerea barajului Nova Kahovka, de peste Nipru, aflat in regiunea Herson va avea un impact dezastruos, asupra mediului si a ecosistemelor din Marea Neagra, avertizeaza specialistii, insa ministrul Mediului ii contrazice.

- Este puțin probabil ca poluarea sa ajunga in Marea Neagra in scurt timp sau in cantitați semnificative, spune Tanczos Barna, dupa ce in spațiul public privind propagarea unei unde de poluare pe cursul raului Nipru. Ministrul Mediului a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Ruslan Strilets,…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale raului Nipru se confrunta cu riscul de a fi inundați dupa distrugerea barajului Nova Kahovka, au spus oficiali ucraineni, estimarile fiind ca apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian.

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…