Expert: Ce tehnologii utilizează candidații la prezidențiale pentru a convinge electoratul PodcasturiExpert: Ce tenologii utilizeaza candidații la prezidențiale pentru a convinge electoratul Aurelian Lavric spune ca in aceasta campanie mulți candidați nu ințeleg care este rolul unui Președinte de Stat, iar dovada sunt promisiunile aproape irealizabile pe care le fac concurenții. Staff-urile electorale utilizeaza tehnologii care sunt aplicate și in alte state, pentru a determina alegatorii sa faca o alegere nu in baza unei gandiri critice sau raționale, ci in baza unor emoții. „Este o campanie in care fiecare politician care candideaza vrea sa trimita anumite mesaje. Mulți… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiExpert: Ce tenologii utilizeaza candidații la prezidențiale pentru a convinge electoratul Aurelian Lavric spune ca in aceasta campanie mulți candidați nu ințeleg care este rolul unui Președinte de Stat, iar dovada sunt promisiunile aproape irealizabile pe care le fac concurenții. Staff-urile…

- PodcasturiExpert: Unde ar putea sa migreze votanții Partidului Democrat la alegerile prezidențiale Recent, liderul PD, Pavel Filip, i-a indemnat pe susținatorii partidului ca aceștea sa decida de unii singuri cu cine sa voteze la prezidențiale. Liderul democraților spunea ca nu este necesar sa le…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Alegerile prezidențiale vor fi monitorizate și de reprezentanții Misiunii de Observare a Comunitații Statelor Independente (CSI). © Sputnik / Mihai CarausCEC a acreditat observatorii din Rusia, OSCE și Promo-Lex - detalii Decizia privind acreditarea lor a fost luata…

- Alegerile prezidențiale din acest an a fost stabilite pentru ziua de 1 noiembrie, dar in cazul in care va exista și cel de-al doilea tur, alegatorii vor merge la secțiile de vot și pe data de 15 noiembrie. © REUTERS / Gleb GaranichEtapele de desfașurare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie…

- CHIȘINAU, 26 sept - Sputnik. Comisia Electorala Centrala a decis deschiderea a 139 de secții de votare pentru scrutinul din 1 noiembrie, in afara țarii. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de astazi cu votul a opt membri. Inițial, Comisia Electorala Centrala propune deschiderea a 145 de…

- CHIȘINAU, 7 sept - Sputnik. Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatii, ar putea fi primul in buletinul de vot la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Ordinea a fost stabilita in urma tragerii la sorți organizate de CEC. Astazi la Comisia Electorala Centrala au depus listele cu…

- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. Astazi incepe perioada electorala pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna, informeaza Comisia Electorala Centrala printr-un comunicat de presa. Potrivit legii, durata perioadei electorale este de 90 de zile și se finalizeaza odata cu confirmarea rezultatelor…

- CHIȘINAU, 15 aug – Sputnik. Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat sambata, 15 august, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor de organizare si desfasurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, fixate pentru 1 noiembrie 2020. © Photo : Facebook / Dodon…