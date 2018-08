Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele produse de inundații cu efect imediat asupra vieții și bunurilor materiale ridica problema pregatirii preventive a autoritaților pentru astfel de fenomene. Maramureșul nu a fost ocolit de fenomen și e unul dintre județele cu risc, asta și datorata defrișarilor masive facute pe anumiți versanți.…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii Superfood Company a raportat in primele trei luni ale anului afaceri de 5,1 mil. euro (cca. 24 mil. lei), in crestere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2017, compania mizand pe acelasi procent de crestere si in cel de-al doilea trimestru al…

- Nicio gradinița privata din municipiul Chișinau nu e acreditata, iar parinții risca, atunci cand iși trimit copiii la astfel de instituții, susține primarul interimar al capitalei Ruslan Codreanu.

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primele patru luni cu 9,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 22,22 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In primele…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia vanzarilor de autovehicule si motociclete, s-a majorat, in primele patru luni ale anului, cu 6,5%, comparativ cu intervalul similar din 2017, ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate, in special, in comertul cu produse alimentare, bauturi…

- In afacerile pe internet din ziua de astazi, cerul este limita, dupa cum spun specialistii. Multi romani au inteles acest lucru si au inceput una dintre cele mai cautate afaceri la momentul actual: importul de produse din China si vanzarea lor pe Amazon. Nu este o afacere pentru oricine acest tip. Este…

- La data de 24 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni s-au sesizat cu privire la faptul ca, pe raza comunei Branesti, au observat un autocamion rasturnat, in afara partii carosabile, in urma unui accident de circulatie. Din primele verificari efectuate de politisti…

- Inspetorii antifrauda au identificat un circuit comercial ilicit cu produse importate din China, prejudiciul estimat fiind de peste 20 milioane lei, suma care reprezinta TVA și impozit pe profit, se arata intr-un comunicat de presa al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).