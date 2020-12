Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiMedic-cardiolog catre pacienți: Nu renunțați la medicamente In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", medicul-cardiolog Diana Eșanu a menționat ca de la inceputul pandemiei au circulat zvonuri precum ca cei care au unele probleme ce tin de activitatea inimii ar trebui sa renunte la medicamente.…

- PodcasturiGala Notorium: Cine au fost desemnați cei mai buni avocați In cadrul prestigiosului eveniment Gala Notorium 2020 au fost decernate și premii in domeniul jurisprudenței. Astfel, trofeul pentru "Cel mai Bun Birou de Avocati" i-a fost acordat cabinetul avocatului Inga Mifsud Wismayer.…

- PodcasturiCe va urma dupa alegerile prezidențiale Politologul Ian Lisnevschi a analizat, in cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, doua scenarii posibile dupa scrutinul prezidențial. Unul se refera la situația in care Igor Dodon va fi reales președinte al Republicii Moldova și celalalt – la situația in care…

- CHIȘINAU, 8 oct - Sputnik. Autoritațile de la Tiraspol a anunța ca ieri au reținut un grup de persoane care au savarșit mai multe infracțiuni pe teritoriul regiunii transnistrene. © Sputnik / Miroslav Rotari Oamenii legii au stabilit unde se afla polițistul rapit: DetaliiPrintre cei reținuți,…

- PodcasturiInterviu cu Valentina Carastan Viața la țara nu este deloc ușoara, susține primarul localitații Slobozia Mare. Pe langa faptul ca, zilnic, oamenii trebuie sa aiba grija de gospodarie unde este mult de lucru, aceștia trebuie sa-și gaseasca și un loc de munca pentru care sa fie remunerați…

- PodcasturiSfaturi prețioase pentru a avea o inima sanatoasa Bolile cardiovasculare sau bolile cardiace sunt o categorie de boli care afecteaza inima sau vasele sangvine. © Fotolia / Bits and SplitsCele mai sanatoase alimente pentru inima, care previn infarctul - sfatul nutritionistuluiIncidența…

- CHIȘINAU, 18 sept – Sputnik. Polițiști de frontiera din nordul țarii au depistat intr-un microbuz burdușit cu marfa de contrabanda 100 de drone nedeclarate la Vama. Marfa era transportata din Germania de catre in șofer invarsta de 29 de ani.photo: igp.gov.mdMoldova: Aur de contrabanda, in proporții…