Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta si expertii spera ca noul coronavirus sa fie asemanator cu virusul gripal, adica vremea calda sa ii opreasca raspandirea pentru ca aceștia sa aiba timp sa gaseasca un...

- Meciul Franta - Irlanda din Turneul Celor Sase Natiuni a fost amanat pentru luna octombrie, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, ministrul francez al Sporturilor, Roxana Maracineanu, informeaza France 24, potrivit news.ro.Partida era programata sambata, pe Stade de France,…

- Șeful ISU, Raed Arafat, susține ca in comunitatea știițifica se cristalizeaza teoria conform careia varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada Paștelui, iar apoi va fi inregistrata o scadere ca intensitate. Arafat avertizeaza, insa, ca epidemia ar putea reveni odata cu inceperea sezonului…

- O nava de croaziera a renunțat sa mai acosteze in Malta, dupa ce medicii au amenințat sa reacționeze, pe fondul preocuparilor legate de extinderea epidemiei de coronavirus, relateaza BBC, anunța MEDIAFAX.Compania care opereaza nava MSC Opera a declarat ca a acceptat situația și ca a aprobat…

- Fie ca se afla in aeroport, pe strada sau la cumparaturi, oamenii de pe tot globul au gasit metode inedite pentru a se feri de epidemia de coronavirus.Și nu au dus deloc lipsa de imaginație! Folosind pungi sau bidoane din plastic, oamenii și-a confecționat tot felul de maști care sa-i apere…

- Isteria nationala provocata de virusul „made in China” a facut ca unele evenimente sa treaca pe langa noi, fara a le fi acordate importanta cuvenita. Mai trebuie spus din capul locului ca aceasta panica generalizata este intretinuta si de unii politicieni. Campioni ar fi (si) aici Victor Ponta si Traian…

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu a RABUFNIT in Parlamentul European: Dna comisar, dna…