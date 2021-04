Stiri pe aceeasi tema

- Robert M. Wachter, șeful Departamentului de Medicina de la Universitatea California din San Francisco, SUA, noteaza, intr-un editorial semnat in cotidianul american Washington Post , ca persoanele care inca nu s-au vaccinat anti-COVID se afla in „cel mai periculos moment”, pentru ca, spune el, „daca…

- Persoanele vaccinate cu oricare dintre vaccinurile autorizate și folosite in Romania pot dona plasma. De asemenea, acestea pot dona și sange sau trombocite dupa vaccinarea anti COVID-19, arata Ministerul Sanatații, intr-o postare pe Facebook. Instituția spune ca persoanele vaccinate nu au…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 nu se protejeaza numai pe sine, ci reduc totodata riscul de raspandire a bolii si de infectare a altor indivizi, conform unei cercetari recent efectuata de un institut al armatei americane, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Studiul asupra infectiilor…

- „Am vorbit la pauza și cu domnul Gheorghița și cu domnul Baciu. In Romania nu exista acel lot despre care vorbește EMA, care a fost in 17 țari. Acolo nu avem nicio problema. Exista primul lot din AstraZeneca, unde mai avem 3.000 de doze cred, care vor fi puse o saptamana in carantina.O sa luam o decizie.…

- Raed Arafat , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, ca in ultima perioada exista o tendința a numarului de cazuri cu noul coronavirus și nu exclude scenariul potrivit caruia in urmatoarele saptamani sa ajungem la 10.000 de infectari pe zi, potrivit Digi24. „La acest moment,…

- Vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna si AstraZeneca-Oxford pot fi administrate persoanelor care sufera de diabet, indiferent de tipul de diabet, a transmis marți Ministerul Sanatatii. „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford pot fi administrate…

- Doua echipe de cercetatori au testat doua dintre noile variante ale Covid-19 prin intermediul probelor de sange prelevate de la persoane care au primit ș ice-a de-a doua doza de vaccine anti-Covid, așa-numita doza de rapel, a vaccinului Moderna sau Pfizer/BioNTech.In vreme ce mutațiile aparute in cazul…