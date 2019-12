Pe parcursul iernii, probabilitatea sa te imbolnavești este semnificativ mai mare decat in restul anului, de la raceala și gripa pana la o varietate foarte mare de alte afecțiuni. In contextul in care copiii sunt cei mai vulnerabili la raceala, gripa și alte afecțiuni respiratorii, un profesor din Statele Unite a incercat sa le ofere […] The post Experimentul simplu care iți arata ca sanatatea ta sta in mainile curate appeared first on IMPACT .