Experimentul prof. Zimbardo

"In 1969, profesorul Philip Zimbardo de la Universitatea Stanford a realizat un experiment unic in psihologia sociala. El a luat doua mașini identice și le-a lasat in strada in doua locuri foarte diferite: una in Bronx, zona rau famata din New York și cealalta in Palo Alto, o zona bogata din California. In cateva ore, mașina din Bronx a fost pradata și distrusa. Mașina lasata in Palo Alto, in schimb, a ramas intacta. Este ușor de atribuit cauzele crimei saraciei cartierului, dar, cu toate acestea, experimentul a continuat. Cand mașina din Palo Alto era inca nedeteriorata dupa o saptamana, cercetatorii…