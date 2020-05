Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Viorel Catarama, presedintele Partidului Dreapta Liberala, s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a dus sa se infecteze voluntar cu noul coronavirus in comuna Barbulesti, Ialomita, unde, pana acum, peste 70 de persoane au fost infectate.Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni…

- Barbatul de la care a izbucnit focarul de coronavirus in cartierul Posta din municipiul Buzau are dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a facut un "live" pe Facebook din salonul in care este internat in Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti, in care ii ameninta pe cei care…

- Polițiștii din Argeș au facut patru percheziții la sediul și punctul de lucru al unei firme și la domiciliile a doua persoane din Mioveni, banuite de fals, uz de fals și folosirea unor acte comerciale falsificate la autoritatea vamala pentru importul unor izolete din China, puse pe masa unor instituții…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au clasat un dosar in care au fost efectuate cercetari in legatura cu o firma care a importat din China 2.500 de teste pentru depistarea infectiei cu coronavirus. “In data de 08.04.2020, la propunerea organelor de cercetare penala din cadrul…

- Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical…