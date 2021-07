Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare, incetinita de reticenta oamenilor FOTO: RoVaccinare.ro. 4.630.000 persoane au facut pâna acum rapelul cu unul dintre serurile anti-COVID sau au optat pentru vaccinul în doza unica, astfel ca au schema completa. Campania Nationala de Imunizare…

- Patru indivizi suspectati de legaturi cu organizatia terorista sunnita Stat Islamic au fost arestati luni in sudul Italiei, anunta surse judiciare citate de publicatiile Il Fatto Quotidiano si La Repubblica. Autoritatile italiene au efectuat o operatiune in localitatea Andria, situata in regiunea…

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in unanimitate, cu 128 de voturi "pentru", propunerea legislativa prin care se instituie, pe 15 februarie, Ziua nationala a lecturii, informeaza Agerpres. "Cu prilejul Zilei nationale a lecturii se pot organiza activitati culturale, sociale si educationale…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna va demara la sfarsitul acestei saptamani o campanie de informare si vaccinare antiCOVID-19 in localitatile din mediul rural, a anuntat joi, conducerea institutiei. Potrivit directorului executiv al DSP Covasna, Agoston Laszlo, echipele de vaccinare…

- Duminica, 6 iunie 2021, intre orele 08,00 și 20.00, in municipiul Blaj se va desfașura al doilea maraton de vaccinare a populației, cu serul Pfizer BioNTech, impotriva SARS-COV-2, destinat in special persoanelor care s-au imunizat cu prima doza la evenimentul din urma cu trei saptamani. Vaccinarea va…

- Autoritatile sanitare din Statele Unite au anunțat ca americanii vaccinati impotriva maladiei COVID-19 nu vor mai trebui sa poarte masti de protecție in exterior decat atunci cand se vor afla in grupuri mari de persoane, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Daca sunteti vaccinati cu schema completa si…

- Autoritațile statului federal american Virginia de Vest vor oferi rezidentilor sai cu varste cuprinse intre 16 si 35 de ani stimulente financiare de stat, sub forma unor obligatiuni in valoare de 100 de dolari, pentru a ii motiva sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19, informeaza BBC, potrivit…