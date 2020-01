In centrul Barcelonei, oraș plin de viața și aglomerat, exista zilele astea o liniște neobișnuita: doar țipetele fericite ale copiilor care se joaca pe strada și ciripitul pasarilor arata ca orașul e locuit. Practic nu exista trafic, iar spațiul in care mașinile ar fi parcat este cedat spațiilor de joaca, copacilor. Superblocks este un plan... Read More Post-ul Experimentul inteligent al orașului Barcelona – fara mașini in locuri publice! apare prima data in TaBu .