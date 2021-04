DAU. Natasha, controversatul film care a caștigat Ursul de Argint pentru contribuție artistica și a facut valuri la Festivalul de la Berlin anul trecut, este disponibil online pe platforma TIFF Unlimited , in premiera in Romania. Inițial programata pentru salile de cinema, lansarea acestui film – proiectat anul trecut la TIFF, in avanpremiera – a fost mutata de Transilvania Film online, dandu-le cinefililorocazia de a se bucurade o premiera in contextul in care covarșitoarea majoritate a cinematografelor sunt in acest moment inchise din cauza pandemiei. DAU. Natashaeste disponibil din 7 aprilie…