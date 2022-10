EXPERIMENTUL CÎȚU se repetă: CIUCĂ este PA ! ”Toleranța zero fața de plagiat” a solicitat public Klaus Iohannis! Dand astfel ”drumul cainilor” din sistem impotriva lui ”Ciuca al nostru”! Pentru ca un post de ministru al Educației, fie el și vacantat tocmai pentru consiliera prezidențiala pe domeniu nu era in niciun caz o miza atat de importanta care sa necesite intervenția personala a […] The post EXPERIMENTUL CIȚU se repeta: CIUCA este PA ! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PNL, Florin Cițu, susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa demonstreze prin fapte ce inseamna pentru el ”toleranța zero fața de plagiat”. In condițiile in care premierul Nicolae Ciuca, impotriva caruia s-au formulat acuzații de plagiat, este in funcție, iar ministrul Educației,…

- „Nicaieri in Uniunea Europeana, niciodata, de 32 de ani, n-a existat o țara cu un președinte care sa aiba un prim-ministru și un ministru al Invațamantului plagiatori. Nu exista așa ceva. Este rușinea Europei”, a declarat Gabriel Liiceanu, scriitor și filosof, potrivit edupedu.ro. Despre proiectul „Romania…

- "Avem nevoie de toleranța ZERO in privința plagiatului, iar noile legi ale Educației trebuie sa aiba prevederi explicite pentru combaterea acestui fenomen TOXIC.Miza este insași credibilitatea sistemului educațional din Romania, dar și viitorul nostru ca societate democratica.Sa fie clar ca obținerea…

- Sorin Cimpeanu și-a motivat, luni, demisia din funcția de ministru al Educației, el susținand ca era necesar sa faca asta “pentru a nu periclita reforma in educație”. Declarația sa vine in contextul in care președintele Klaus Iohannis a vorbit de toleranța zero in privința plagiatului, acuzații care…

- Sorin Cimpeanu și-a motivat, luni, demisia din funcția de ministru al Educației, el susținand ca era necesar sa faca asta "pentru a nu periclita reforma in educație". Declarația sa vine in contextul in care președintele Klaus Iohannis a vorbit de toleranța zero in privința plagiatului, acuzații care…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, ca legile Educatiei trebuie sa cuprinda prevederi explicite cu privire la prevenirea si sanctionarea plagiatului, subliniind ca acesta este un „fenomen toxic al mediului educational”. Declarațiile președintelui vin in contextul in care ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- „Cum vedeți petiția pentru demiterea ministrului Educației?”, o intrebare la care raspunde jurnalistul Florin Negruțiu: „Pe ministrul Educației nu o sa il demita publicul, nici intelectualii, nici partidul și nici premierul Ciuca. Pe ministrul Cimpeanu il poate demite doar omul care nu este și care…

- USR considera ca dezbaterile organizate pentru cele doua propuneri de modificare a legilor Educației sunt menite sa ajunga la concluzii care au fost dinainte stabilite de ministrul Sorin Cimpeanu și de președintele Klaus Iohannis: protejarea plagiatorilor și feudalizarea universitaților. Fii…