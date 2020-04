Experimentul care arată că virusul se transmite mai ușor decât se bănuia Nu este nevoie ca o persoana sa stranute sau sa tușeasca pentru a transmite coronavirusul. Asta au anunțat cercetatorii din SUA, conform dailymail.co.uk. Prin simpla vorbire se impraștie un mare umar de particule de saliva, care pot fi purtatoare de virus. Demonstrația a fost facuta de oamenii de știința cu ajutorul laserului. Persoana – subiect a rost cuvintele: „Ramai sanatos” și in acest scurt timp a impraștiate particulele. Bineințeles, transmiterea nu se poate face in cazul in care un om poarta masca de protecție. Daca vorbitorul crește tonul vocii, atunci va crește și numarul particulelor… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

