Experimentul "Blue-Eyed" în Germania. Practici "discutabile" în training-uri antirasiste Cursuri de formare anti-rasism cu practici &"discutabile&" au stârnit vâlva în Germania. Compania &"Diversity Works&" consiliaza corporații și instituții ale statului, pe probleme de diversitate. Persoanele cu pielea alba sunt puse sa experimenteze direct cum se simte rasismul, în atelierele &"Blue-Eyed&". Studenți și elevi sunt umiliți în mod sistematic de catre un antrenor, iar mai nou cursurile se desfașoara și în mediul polițienesc și militar.

