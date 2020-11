Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si gigantul german Volkswagen au anuntat miercuri ca au semnat un acord pentru "decarbonificarea" insulei Astypalea din Marea Egee, printr-o flota de automobile in totalitate electrice, informeaza AFP. Denumit "Smart and sustainable island' ("Insula inteligenta si durabila"),…

- Situatia din Samos "este extrem de dificila", a declarat sambata un oficial grec dupa un puternic cutremur de magnitudine 6,6 ce a facut doi morti, cel putin sapte raniti si numeroase pagube in aceasta insula din Marea Egee, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES."Situatia este extrem…

- Autoritațile din Grecia au anunțat miercuri, 19 august, ca din 21 august vor impune noi restricții in insula Mykonos din Marea Egee și in regiunea Halkidiki, din nordul țarii, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, noteaza Ekathimerini.com.Potrivit unui anunț al Secretariatului…

- Cel putin șapte persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au provocat inundatii de proporții pe insula greceasca Evia, aflata la nord-est de Atena, potrivit celui mai nou bilanț. Cele mai multe dintre victime, printre care si un bebelus, au fost gasite in interiorul…

