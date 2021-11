Experimente asupra vieţii şi a morţii E limpede ca omenirea n-a renuntat si nu va renunta decat formal la controlul sanatatii populatiei, a nasterilor, dar si la imbunatatirea rasei umane. Odata ce se va atinge pragul critic al densitatii populatiei - in unele zone de pe mapamond deja a fost atins - atunci aproape din instinct, se va trece la o alta etapa a evolutiei speciei: la controlul strict al mortii. * Acum doua mii cinci sute de ani, filosofii Greciei antice faceau distinctia dintre forma si materie. In viziunea lor caracterizata de multi drept idealista, lumea era alcatuita dintr-o substanta care, in functie de o imprejurare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

