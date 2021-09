Experimente ale armatei americane? Laboratorul Lugar din Georgia, miez al controverselor Federația Rusa considera ca Georgia vecina si-ar fi pierdut suveranitatea biologica și epidemiologica, reprezentand, astfel, o amenințare pentru Moscova. Aceasta potrivit unei declaratii facuta de șefa serviciului federal pentru protectia consumatorilor din Rusia (Rospotrebnadzor), Anna Popova. Aceasta a afirmat ca laboratorul Lugar din Georgia prezinta riscuri foarte mari pentru Rusia. „Acest lucru se intampla intr-o țara care, dupa parerea mea, și-a pierdut suveranitatea biologica și epidemiologica. Acestea sunt, desigur, riscuri foarte mari pentru noi” , a mentionat Popova. Agentia RBC precizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca ar putea exista cu adevarat un razboi total cu Rusia, Zelenski a raspuns: ”Cred ca se poate intampla”.”E cel mai rau lucru care s-ar putea intampla, dar, din pacate, exista aceasta posibilitate”, a adaugat președintele. Acesta a precizat ca peste 14.000 de oameni au murit in conflictul…

- India si Rusia au convenit miercuri sa-si aprofundeze cooperarea antiterorista, pe fondul preocuparilor ca grupurile militante straine ce opereaza de pe teritoriul Afganistanului reprezinta o amenintare pentru Asia Centrala si India, informeaza Reuters. Atat India, cat si Rusia sunt profund…

- India si Rusia au convenit miercuri sa-si aprofundeze cooperarea antiterorista, pe fondul preocuparilor ca grupurile militante straine ce opereaza de pe teritoriul Afganistanului reprezinta o amenintare pentru Asia Centrala si India, informeaza Reuters. Atat India, cat si Rusia sunt profund ingrijorate…

- Unul dintre cei mai inalti oficiali rusi din domeniul securitatii a pus la indoiala miercuri angajamentul Washingtonului fata de Ucraina in lumina retragerii americane grabite din Afganistan, si crede ca intr-o zi americanii isi vor abandona si aliatii ucraineni intr-un mod la fel de abrupt, consemneaza…

- Unul dintre cei mai inalti oficiali rusi din domeniul securitatii a pus la indoiala miercuri angajamentul Washingtonului fata de Ucraina in lumina retragerii americane grabite din Afganistan, si crede ca intr-o zi americanii isi vor abandona si aliatii ucraineni intr-un mod la fel de abrupt, consemneaza…

- Rusia a trimis Statelor Unite, sub forma scrisa, propunerile sale de lucru in domeniul stabilitații strategice inaintea consultarilor de la Geneva, a anunțat viceministrul de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, citat de agenția TASS. ”Am trimis deja pe hartie (propunerile noastre). In procesul…

- BUCUREȘTI, 16 iul – Sputnik. Articolul publicat de Guardian, in 2016, potrivit caruia autoritațile ruse ar fi “convenit” asupra susținerii lui Donald Trump este un fake și un neadevar, a declarat purtatorul de cuvant al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. “Am comentat in mai multe randuri acest…

- In 2020 au fost inregistrate peste 120.000 de atacuri informatice asupra structurii informaționale critice a Rusiei, a anunțat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, vorbind la Conferința Internaționala de la Moscova dedicata securitații, relateaza cotidianul Rossiiskaia…