- Mihai Ungureanu, care și-a facut cunoscuta arta semnand cu pseudonimul MihU., este un artist originar din Chișinau, ce a studiat artele și in Italia, la Veneția, pentru a-și largi orizontul de cunoaștere in domeniul vizual, practic și teoretic, și pentru a trece peste limitele și barierele pe care le…

- Traditionala manifestare "Ziua celor 1000 de fete secuience", o adevarata sarbatoare a portului si dansului popular secuiesc, a reunit, sambata, la Miercurea-Ciuc, peste o mie de dansatori veniti din Harghita, Covasna sau Bacau, dar si numerosi spectatori din tara sau din Ungaria. Foto: (c) Gina STEFAN…

- Peste 150.000 de joburi noi au fost postate, in prima jumatate a anului, pe eJobs.ro, transmit reprezentanții platformei de recrutare. Aproape 40.000 din acestea au venit din partea angajatorilor din retail, care continua sa aiba cea mai mare nevoie de personal din Romania. Serviciile au fost al doilea…

- In localitatea Dalnic, din județul Covasna, a fost amenajat un lac artificial unde de cațiva ani se pot face scufundari de agrement și terapeutice. Printre atracții se numara beraria subacvatica – unica in tara, declara pentru Radio Tg.Mureș coordonatorul centrului, Szabo Kolos: Pentru copii de la 3…

- Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș au facut un anunț privind organizarea, recrutarea și selecția de personal pe posturi inființate inafara organigramei unitații, pentru desfașurarea de activitați in cadrul proiectului cod MySMIS2021 318523 „Formarea pentru Obținerea…

- "Balneoterapia si Balneologia moleculara – imbatranirea sanatoasa si activa" este tema editiei din acest an a Scolii Nationale de Vara de Balneologie ce va avea loc in perioada 17-19 iulie la Baile Tusnad, Covasna si Baile Csiszar-Balvanyos. Evenimentul, ajuns la cea de-a treia editie, se adreseaza…

- Linia de garda de la sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Miercurea-Ciuc a fost suspendata din cauza lipsei de personal, iar pacientii cu urgente urgente majore vor fi transportati la Spitalul Municipal din Odorheiu Secuiesc sau la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu…

- Consiliul Județean a anunțat rezultatele evaluarii proiectelor depuse in cadrul concursului de proiecte pentru anul 2024. In urma procesului de selecție, au fost acceptate pentru finanțare 447 de cereri, din totalul de 549. Cele mai numeorase vor fi in domeniul recreerii, respectiv 136 de proiecte.…