EXPERIMENT WALL-STREET: Masina, metrou sau autobuz in drum spre job?

- Un impact dur intre un automobil si un autobuz a avut loc in aceasta seara, la Carani, in urma caruia doua persoane au fost ranite. The post Doua persoane ranite in urma unei „intalniri” dintre un autobuz si o masina la Carani/Foto appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Georgeta Mariana Vasilcu, o romanca de 49 de ani din Italia, a murit pe loc intr-un accident cumplit, la marginea orasului Cuneo. Masina condusa de romanca s-a ciocnit cu un autobuz, dupa o depasire neregulamentara. Accidentul s-a produs joi seara, la puțin dupa ora 20:00, pe via Zumaglia, in apropierea…

- Un sofer a decedat miercuri dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu masina intr-un autocar in care se aflau 50 de oameni care au scapat fara sa fie raniti, a anuntat ISU si Ambulanta Sibiu, potrivit oradesibiu. Din primele informații oferite de reprezentantii IPJ Sibiu, accidentul mortal s-a petrecut pe drumul…

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de un autobuz, pe drumul dintre localitațile Orlat și Cristian, din județul Sibiu. In autobuz erau 50 de persoane, care au fost preluate de alt vehicul, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Ambulanței…

- Accident in aceasta dupa amiaza la Dragaești. Șoferul uni autoturism a fost grav ranit in urma impactului cu un autobuz. Post-ul DAMBOVIȚA: Șofer ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un autobuz. Circulația a fost blocata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL: Un polițist de 22 de ani a murit dupa ce mașina sa a intrat in coliziune cu un autobuz Accident MORTAL: Un polițist de 22 de ani a murit dupa ce mașina sa a intrat in coliziune cu un autobuz Un accident teribil a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, un polițist…

- Un polițist in varsta de doar 22 de ani și-a pierdut viața marți noapte, in urma unui accident rutier teribil, ce a avut loc pe DN17, pe raza localitații Josenii Bargaului. Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Bistrița-Nasaud, tanarul a intrat cu mașina intr-un autobuz.

- Doua masini s-au ciocnit joi seara pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Brasov. O statie de autobuz a fost pur si simplu distrusa de una dintre masini. Si nu este prima data cand punctul RATBV este pus la pamant.