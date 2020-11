Experiment: Un zbor "fără Covid" a aterizat la Londra. Iată ce s-a întâmplat la bord Un zbor transatlantic de pasageri care, chiar și în epoca Covid-19, poate fi un zbor sigur pentru pasageri. Zborul 14 al companiei United Airlines din Newark care a aterizat pe aeroportul Heathrow marți devreme parea sa fie exact asta. Zborul este primul dintr-un proces de patru saptamâni efectuat de compania aeriana în care pasagerii și echipajul sunt testați înainte de îmbarcare, oferindu-le asigurarea ca - cel puțin la momentul decolarii - nimeni nu are virusul, potrivit CNN.



United vrea sa demonstreze ca testarea adecvata la bord ar putea permite calatoriei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

