Stiri pe aceeasi tema

- Spania vrea sa vada cum poate funcționa turismul in masa in contextul coronavirusului, astfel ca si-a deschis granitele pentru un grup de germani intr-un proiect pilot care va aduce aproximativ 10.000 de turisti in Insulele Baleare, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Spania si-a deschis luni granitele pentru un grup select de germani intr-un proiect pilot care va aduce aproximativ 10.000 de turisti in Insulele Baleare pentru a vedea cum poate functiona turismul in masa in contextul coronavirusului, relateaza Reuters.Zeci de persoane cu masca pe fata au…

- Spania si-a deschis luni granitele pentru un grup select de germani, intr-un proiect pilot menit sa aduca aproximativ 10.000 de turisti in Insulele Baleare, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Autoritațile din Insulele Baleare planuiesc sa transporte mii de turiști germani cu avionul mai devreme cu doua saptamâni înainte ca Spania sa își redeschida granițele închise la jumatatea lunii martie pentru a preveni raspândirea noului coronavirus, relateaza Reuters.Guvernul…

- Incepand de vineri a fost redeschis Castelul Bran, unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Romaniei. Cei care ii vor trece pragul vor respecta masuri stricte de igiena și prevenție...

- Marți au inceput, și in Prahova, cursuri de pregatire pentru cei care vor susține, in curand, Evaluarea Naționala și Bacalaureatul. Școlile au fost redeschise nu inainte de a fi dezinfectate și reamenajate, astfel incat sa fie asigurata distanțarea sociala. De asemenea, in unitațile de invațamant au…

- Sarmizegetusa Regia isi redeschide portile pentru vizitatori, odata cu iesirea din starea de urgenta, din 15 mai, a anuntat administratia sitului, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Administratiei Sarmizegetusa Regia din judetul Hunedoara, situl va fi redeschis publicului,…

- In contextul anularii mai multor restricții impuse anterior de autoritați, incepind de astazi locuitorii capitalei vor putea petrece timp in sinul naturii, fara teama ca vor fi amendați. Toate parcurile din capitala sint deschise pentru vizitatori de astazi, inclusiv Gradina Botanica. Administrația…