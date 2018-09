Stiri pe aceeasi tema

- Finanțarea deficitara a invațamantului, multiplele reforme incepute și abandonate pe traseu au facut ca, in doar opt ani, costurile ascunse ale educației sa ... The post Costul invațamantului „gratuit” s-a dublat in ultimii opt ani appeared first on Renasterea banateana .

- Locuitorii municipiului... The post Femeie omorata de masina unei firme de paza si protectie! Curios, dar „nimeni nu a vazut, nimeni nu știe…” appeared first on Renasterea banateana .

- Numarul strainilor care incaseaza alocatii pentru copii din partea guvernului german a continuat sa creasca in 2018, arata cifrele publicate joi de Ministerul federal de Finante. 'In iunie 2018, au fost platite alocatii pentru un numar de 286.336 de copii care traiesc in alte state…

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, Kelemen Tibor, considera ca modificarile aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit, sunt binevenite. Presedintele…

- Sancțiuni usturatoare pentru cei care stau la bloc și fac modificari neavizate in apartamente, fara a anunța... The post Locuitorii dintr-un oraș timișean risca amenzi drastice, daca iși modifica apartamentele fara autorizație appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Potrivit legii, dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de mu...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, modificarile aduse Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform noilor prevederi, o persoana care refuza un loc de munca oferit pierde dreptul la ajutor social.

- Locuitorii sunt sfatuiți sa-și faca provizii de apa și sa aștepte limpezirea acesteia la reluarea alimentarii. The post Se intrerupe furnizarea apei reci intr-o comuna timișeana appeared first on Renasterea banateana .