Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari…

- Schimbarile nefavorabile de mediu, creșterea populației și scaderea nivelului de trai, constituie elementele principale ale unui fenomen ingrijorator. 1,2 miliarde de oameni și-ar putea parasi locuințele pana in anul 2050, potrivit unui raport dat publicitații de un centru internațional de cercetare.…

- "Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitati regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fata de capacitatea regenerabila construita in 2019", anunta compania. Viziunea pentru 2030 prevede o capacitate regenerabila totala de circa…

- Peste 25 de milioane de europeni au fost confirmați pozitiv cu nou coronavirus de la izbucnirea pandemiei pana in prezent. Europa a devenit astfel epicentrul pandemiei la nivel mondial. Cele 52 de tari din Europa, care se intinde spre est pana la Azerbaidjan si Rusia, alcatuiesc zona cea mai afectata…

- Compania de Apa „Someș”, societate in cadrul careia Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar, a fost recompensata de catre Adunarea Afacerilor din Europa – Europe Business Assembly (EBA), cu Premiul European pentru Ca

- ​„Noua stea a investițiilor de capital de risc din Europa”, o românca a primit de la americani misiunea de a gasi primul startup european de tehnologie care poate sa ajunga la valoarea de 100 de miliarde de dolari, scrie luni, Sifted.eu, o publicație britanica despre antreprenoriat,…

- Autoritațile din Berlin vor sa impuna restricții mai dure de sarbatori. Guvernul a cerut joi incetarea oricarei activitați comerciale de la sfarșitul lunii decembrie și inceputul lunii ianuarie, cu excepția supermarketurilor și farmaciilor. „Evolutia pandemiei de COVID-19 nu ne permite sa ne gandim…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de Moderna va consta intre 25 și 27 de dolari, conform declarațiilor CEO-ului Stephane Bancel. Costul final va depinde de cantitatea comandata, a precizat acesta. Pretul pentru guvernele tarilor care doresc vaccinul produs de Moderna va fi intre 25 si 37 de dolari pentru…