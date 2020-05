Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- Un sondaj realizat de Centrul de Cercetare al Opiniei Publice (VTsIOM) arata ca procentul de incredere al rușilor in Putin a scazut de la 29, in februarie, la 28.3, in martie, ajungand astfel la cel mai mic nivel din ultimii 14 ani, potrivit themoscowtimes. In sondaj, numele lui Putin nu a fost precizat.…

- Moscova a introdus de miercuri permisele digitale pentru a avea un control al deplasarilor autorizate in timpul pandemiei de COVID-19. Masura a fost luata pentru a se limita infectarea populației ruse cu noul tip de virus. Primaria Moscovei a repartizat pana in prezent aproape 2,3 milioane de coduri…

- Cetațenii ruși ramași in strainatate,ca și strainii care doresc sa paraseasca Rusia, nu se vor mai putea intoarce acasa in curand. Conform rapoartelor agențiilor de știri ruse, Rusia va suspenda toate zborurile internaționale - fara NICI O excepție - incepand cu 4 aprilie, in incercarea de a opri…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Primarul Moscovei a anuntat inchiderea tuturor restaurantelor, cafenelelor, barurilor, magazinelor si parcurilor din capitala Rusiei, pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus. Decizia a venit dupa ce presedintele Vladimir Putin a decretat „o saptamana de vacanta platita” pentru toti salariatii,…

- Rusia îsi va închide de miercuri pâna la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti în tara, a anunta luni guvernul rus, citat de AFP si Reuters. Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi…

- Rusia va inchide frontierele pentru cetațenii straini care vin din Iran, pentru a nu se raspandi epidemia de coronavirus.Serviciul federal de securitate ''va inchide temporar trecerea la frontiera rusa pentru cetatenii straini (...) care vin din Iran'' pentru a lucra, studia sau calatori in Rusia, conform…