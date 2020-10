Experiment japonez: câtă protecție oferă de fapt măștile împotriva coronavirus? In mijlocul unei perioade in care tot mai mulți oameni contesta eficiența maștii de protecție in fața infectarii cu SARS-CoV-2 , cercetatorii japonezi au facut un experiment. O echipa de oameni de știința de la Universitatea din Tokyo a aratat cum pot maștile sanitare sa previna infectarea cu noul coronavirus. Cercetatorii au folosit un simulator de infecție cu virusul SARS-CoV-2 care a constat in doua capete de manechine plasate in fața unei vitrine. Pentru unul dintre ele s-a folosit un spray pentru a impraștia virusul, iar pentru celalalt un ventilator care imita respirația umana. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

