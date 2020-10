Experiment inedit. S-a dezinfectat pe maini, iar politistii l-au gasit cu alcoolemie ! (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Rutiera din Bihor a avut alcoolemie 0,26, dupa ce s-a dezinfectat cu spirt pe maini și a suflat in etilotest. Agentul a facut un experiment și a descoperit ca aparatul da astfel de erori.Tavi Perțea, un agent de la Brigada Rutiera Bihor a facut un experiment, ajutat de colegii lui,…

- Un polițist de la Rutiera din Bihor a facut un experiment prin care a demonstrat ca aparatul etilotest poate fi „pacalit” daca soferul se dezinfectat pe maini cu spirt in exces, inainte sa sufle in aparat. Rezultatul experimentului este surprinzator. Experimentul inedit a fost facut la scurt timp dupa…

- Poți fi prins cu alcoolemie la volan deși nu ai consumat niciun strop de alcool? Da, este posibil! A demonstrat-o chiar un polițist de la Rutiera. Barbatul a efectuat un experiment, avand in vedere masurile de igiena pe care trebuie sa le luam in pandemie, iar rezultatul l-a luat chiar și pe el prin…

- Ziarul Unirea Mort beat la volan, a pus in pericol siguranța traficului: Barbat din Horea depistat de polițiști cu o alcoolemie de 1,18 mg/l Polițiștii din Campeni au depistat, in trafic, un barbat din comuna Horea, in timp ce conducea un autovechicul, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Polițiștii rutieri valceni au desfașurat pe raza intregului județ activitați preventiv-reactive pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Prncipale cauze sunt: nerespectarea regimului legal de viteza, conducerea autovehiculelor sub influența bauturilor alcoolice, respectare…

- Toti studentii, cadrele didactice si personalul auxiliar de la Universitatea din Liege, in total 30 de mii de oameni, se vor testa saptamanal pentru COVID-19 din septembrie si pana la Craciun. Vor folosi o metoda inventata chiar de cercetatorii din cadrul universitatii: un test de saliva. Desi se stie…

- Un barbat cu 1,13 alcoolemie a fost depistat de politisti intr-o masina avariata, in afara partii carosabile. Politistii rutieri desfasoara zilnic actiuni menite sa contribuie la consolidarea gradului de siguranta a participantilor la trafic.

- Politistii de la rutiera au organizat o razie pentru prevenirea faptelor antisociale, cresterea gradului de disciplina in trafic si pentru prevenirea accidentelor de circulatie.In urma activitatilor din teren, politistii au constatat o infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice si…